Vertikaalse integratsiooni keeld: Üldapteegi tegevuse üle puudub valitsev mõju ravimite hulgimüüjal, tootjal või tervishoiuteenuse osutajal.

Haruapteekide piirang suurtes linnades: Üldapteegil ei saa olla haruapteeke linnades, kus on üle 4000 elaniku.

1. detsembri seisuga vastab ravimiameti andmetel kõigile 1. aprillil 2020. aastal jõustuvatele nõuetele (proviisoromand, hulgimüüja valitseva mõju puudumine ja suurtes linnades haruapteekide tegevuse lõpetamine) 180 apteeki. Nõuetele mittevastavaid apteeke on 318.

Nõuetele mittevastavad apteegid paiknevad peamiselt suurtes linnades (üle 4000 elaniku), kus nõuetele mittevastavate apteekide osakaal on 73%, samas kui maal ja väikelinnades on see 45% (76 apteeki üle Eesti), mis on eelmise kuuga vähenenud vastavalt 3% ja 1% võrra.

Kuna oluline osa apteekidest kuulub kettidesse, mis on seotud hulgimüüjatega, on ravimimüüjad apteekide müügikohustuse vastu aktiivselt võidelnud. Apteegiketid pole soovinud oma apteeke proviisoritele müüa ja seetõttu ei vasta enamus apteeke uue seaduse nõuetele.

EPLi poolt selle aasta mõjukaimaks inimeseks Eestis valitud Margus Linnamäe põhiline äritegevus toimubki ravimiäris. Linnamäe märkimisväärne mõju poliitikale ja seaduseloomele on üks peamisi põhjuseid, miks ta selle aasta Eesti kõige mõjukamaks inimeseks valiti.