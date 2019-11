Koalitsioon sõitis riigikogus opositsioonist üle: ühtegi riigieelarve muudatusettepanekut ei toetatud

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri tõi välja, et opositsiooni ettepanekute üle mingit arutelu ei toimunud. "Selle asemel, et teha sisulist diskussiooni, rulliti muudatusettepanekutest üle, mille tulemusena on see eelnõu endiselt täpselt samas seisus, nagu ta oli siis, kui valitsus ta meile siia saatis. Ta on sisutu, sihitu, sõnamurdlik," ütles Maris Lauri.

"Kuigi nii Keskerakond kui Isamaa lubasid oma valimisprogrammis pensionitele tulumaksuvabastust, on see valitsus esimene, kes hakkab keskmist pensioni tulumaksuga maksustama. Kõik saalis olnud Keskerakonna ja EKRE saadikud hääletasid Reformierakonna ettepaneku vastu, mis oleks keskmise pensioni tulumaksu alt välja toonud," Annely Akkermann.

Reformierakonna fraktsioon tegi ka ettepaneku eelarve struktuursesse tasakaalu viimiseks kärpida 200 miljonit. "See pole mitte kogemata kohe esimene muudatusettepanek," ütles varasem rahandusminister Jürgen Ligi. "Seda on koalitsioon lubanud mitu aastat ka riigi eelarvestrateegia järgmise aasta kohta. Ja siis tuleb valitsus kokku ja ütelnud, et ups, mõtlesime, et tuleb miinus, aga tuli kolm korda suurem ja lükkame jälle seda edasi. Kolme aastaga on valitsus sturktuursesse puudujääki lisanud miljardi. See on sisuline üle jõu elamine ja selle viljad on juba käes," märkis Ligi.

Pettunud on ka sotsid. Helmen Kütt rõhutas riigikogu ees peetud kõnes, et järgmise aasta riigieelarve ei lahenda mingilgi moel Eesti sotsiaalkaitse suuremaid valukohti, milleks on hooldekodukoha kõrge maksumus ja omastehooldajate üle jõu käiv koormus.