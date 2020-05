Koalitsioon saatis ERR-i nõukogusse kolm uut liiget

Majandusteadlane Viktor Trasberg kuulus 16. aprillini Keskerakonda. Tartu Ülikooli usuteaduskonna vanemteadur Peeter Espak kuulus 26. märtsini Vabaerakonda. Priit Hõbemägi on Eesti Ekspressi ajakirjanik ja ajakirjanduse õppejõud Tallinna Ülikoolis.

Isamaa otsustas enne ERR-i nõukogu uute liikmete valimise hääletust vahetada Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa komisjonis Sven Sesteri vastu.

Reformierakondlane ja kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga ütles, et Viktoria Ladõnskaja väljavahetamine selgus eile ja oli suur üllatus. „See oli muidugi mõnevõrra üllatav, sest Viktoria Ladõnskaja on ju nende teemade eest seisnud, mis puudutavad avalik-õiguslikku ringhäälingut, ajakirjandust, meediat, ja olnud alati valjul häälel nendel teemadel avalikult kõneleja. Seda enam oli see meile kõigile väga suur üllatus, miks ta siis täna asendati, sest ometigi ta ju tööl oli.”

Purga ei soovinud kultuurikomisjoni valitud kolmikut kommenteerida. „Küll aga paneb mind hämmastama see koalitsiooni üksmeelne kokkulepe, kuna kui hääletustulemust vaadata, siis need inimesed said koalitsioonis kõikidelt liikmetelt ühe hääle ehk siis nad sõid kõige rohkem hääli ja osutusid esimeses voorus valituks. Kahtlemata minu hinnangul oli selles kandidaatide nimekirjas, kes meile avaldused oli saatnud, nii mitmeidki väga tugevaid meediaeksperte, väga tugevaid majandusvaldkonna eksperte, kes on väga usaldusväärsed olnud ja väga hea taustaga professionaalses mõttes. Meie kandidaadid kahjuks valituks ei osutunud.”

„Mul on väga kahju, et see valik rahvusringäälingule praegu selline välja kukkus. Ja sealt tagant võib leida ikka väga tugevat poliitilist seost,” leidis Purga.

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees, keskerakondlane Aadu Must ütles enne hääletust ERR-ile, et nõukogu kolm uut liiget võiks katta igaüks ühte kindlat valdkonda: üks uut meediat ja IT-d, teine rahandust ja kolmas oleks ajakirjanduse sisupoolega kursis.

Aadu Must ütles pärast hääletust, et valiku tegemine polnud lihtne, sest pädevaid kandidaate oli mitu. „Komisjoni tänase otsusega valiti inimesed, kelle puhul on tõesti tegemist tunnustatud professionaalidega ning pikaajalise akadeemilise tausta või eelneva meediakogemusega asjatundjatega,“ rääkis Must.