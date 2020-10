Koalitsioon pole selgeks saanud, mida täpselt abielu rahvahääletusel küsida

Koalitsioonierakondadest kuulub "demokraatia töörühma" igast ühest kaks liiget, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Keskerakonda esindav Mailis Reps ütles ERR-ile, et tegelikult tegutseb töörühm väga erinevate küsimustega ja näiteks selles, mis puudutab aasta pärast toimuvate presidendivalimiste korda, ollakse kokku leppinud.

"Leiti konsensuslikult, et ei ole mõtet seadust muuta sellisel kujul, kuna selleks enne neid presidendivalimisi ei ole vajadust ja otsevalimiste suhtes on üks erakond ettevaatlik. Nii et võib öelda, et töörühma tulemus on ka see, et mõnda põhiseadusmuudatust ei ole kokku lepitud," selgitas Reps.

"Mis puudutab rahvahääletust, siis see põhimõte üleüldiselt (ja rahvaalgatus põhiseadusmuudatust vajab ja sellist eelnõu ette valmistatakse ) on kokku lepitud. Aga rahvaküsitlus perekonna või abielu teemadel ei ole sõnastuslikult ega kuupäevaliselt täna veel kokku lepitud," ütles Reps.

"Nii ei ole kokku lepitud, mida küsitakse ja ei ole ka kokku lepitud, millal küsitakse, on kokku lepitud, et küsitakse," selgitas Reps. "Aga ma usun, et oktoobrikuu jooksul saavad need kindlasti paika, sest sest kõigil kolmel osapoolel on huvi anda ka vabariigi valimiskomisjonile kindlus, milliseid ettevalmistusi ta tegema peab ja kuidas see peaks välja nägema."

