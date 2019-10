Klooriühendit MMS ullikestele imeravimi pähe müüv firma peab tasuma 600 eurot sunniraha

Veebruaris keelas terviseamet „MMS mineraalse suuloputusvahendi“ levitamise, sest kosmeetikatootena reklaamitud ja levitatav MMS sisaldab kosmeetikatoodetes keelatud kloori. „Alustasime 26. juulil ettekirjutuse täitmise kontrolltoimingut, mille eesmärgiks oli tuvastada, kas ettevõte on eemaldanud kosmeetikatoote turult,“ ütles terviseameti põhja regiooni juht Ester Öpik, kelle sõnul selgus kontrolltoimingu tulemusel, et terviseameti tehtud ettekirjutust polnud täidetud ning et ettevõte müüb veebikeskkonnas endiselt keelatud kosmeetikatoodet, olles muutnud selle nime. Kõik menetlusdokumendid koos asjakohaste selgituste ja põhjendustega on terviseamet ettevõttele enne sunniraha määramist ka edastanud, määratud sunniraha on ettevõte kohustatud tasuma hiljemalt 1. novembriks.

„MMSi levitamine on jätkuvalt Eestis keelatud. Toode sisaldab kosmeetikatootes rangelt keelatud kloori - seda kinnitas ka toodet levitava ettevõtte enda tellitud kohustuslik ohutusaruanne, mille kohaselt tekkis kloor suuloputusvahendi MMS A ja B komponendi juhendijärgsel segamisel. Pole vaja lisada, et antud tootel puuduvad ravimiomadused ning eelkõige saab sellest abi paksu rahakoti puhul,“ ütles Öpik.

Aine võtmisega võivad mürgistusnähtudena kaasneda kõhuvalu ja oksendamine. Inimene, kes peale kloordioksiidi või seda sisaldava MMS-i tarbimist end halvasti tunneb, peaks koheselt abi otsima.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.