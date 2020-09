KLIPP DOKUMENTAALIST | Vaata, kuidas avastati Estonia laevalt leid, mis "muudab kõike"!

Klipis on näha, kuidas režissöör Henrik Evertsson teeb täna palju kõneainet tekitanud avastuse, mis on pannud ka Eesti valitsuse algatama Estonia huku kohta uue uurimise. Klipist nähtub, kuidas võttemeeskond on avastusest jahmunud.

Täna esilinastuva dokfilmi läbiv telg on väide, et laeva uppumisele aitas kaasa alust väljastpoolt tabanud seni tuvastamata objekt, mis rebis laevakeresse augu - neli meetrit kõrge ja 1,2 meetrit laia. Skandinaavia meediaga vestelnud merendusekpert Jørgen Amdahl usub, et see auk aitas kindlasti kaasa Estonia uppumisele.

Endine riigiprokurör, aastatel 2005-2009 valitsuse Estonia huku uurimiskomisjoni juhtinud Margus Kurm on avaldanud tänase jooksul filmis nähtule ja varasemale uurimisele tuginedes, et Rootsi võimud on laevahuku põhjuste uurimisel valetanud, ning käinud välja oletuse, et laeva uputas kokkupõrge Rootsi allveelaevaga.

Parvlaev Estonia hukkus 28. septembril 1994. aastal, õnnetuses hukkus 852 inimest. Laevahuku uurimise rahvusvahelise komisjoni lõpparuande kohaselt õnnetuse põhjuse ametlik versioon olnud seni tormis lahti rebenenud vöörivisiir, mille kaudu pääses vesi autotekile ja ujutas selle üle.