Klimatoloog Ain Kallis: sel aastal kestis suvi ligi neli kuud, kõige soojem oli juunis

Klimaatiline suvi tähistab aega, mil ööpäeva keskmine temperatuur on üle 13 kraadi. “See näitab suve tõelist väärtust,” ütles keskkonnaagentuuri ilmateenistuse peaspetsialist Kallis. “Siis hakkavad õunapuud õitsema ja köögiviljad arenevad hoogsalt.”

Ta lisas, et klimaatiline suvi algab keskmiselt 3. juunil ning lõppeb 6. septembril. See tähendab, et suvi kestis sel aastal keskmisest mitu nädalat kauem. Suve keskmine temperatuur oli 16,8 kraadi, mis on 0,8 kraadi normist rohkem. Täpselt sama soe suvi oli aastal 2014. Siis sadas juunis veel lund. “Minu eluaja jooksul on juunis lund sadanud vaid kolmel aastal, viimati viis aastat tagasi,” sõnas Kallis.

5.–8. juunini oli Eestis kuumalaine. Kallise sõnul ei ole kuumalainet juunis varem esinenud, tavaliselt on need juulis või augustis. Tänavu oli juuni suve kõige soojem kuu, juuli oli aga erakordselt jahe, terve kraad keskmisest vähem. “Suvel mõjutab ühe temperatuurikraadi vahe väga palju,” märkis Kallis.

Selle aasta heinakuul ei saanud talunikud korralikult heina teha, sest sadas kaunis tihedalt, kuigi mitte palju, tähendas Kallis. “See-eest oli lõikuskuu põllumeestele soodne, saadi rekordilisi saake ja sadas normist vähem,” ütles ta ja lisas, et augustis sajab üldiselt Eestis kõige rohkem. September-oktoober tunduvad sademete mõttes vastikud, sest sajab sageli, aga tegelikult mitte eriti palju. Sel suvel kallas taevast kolmveerandi normi jagu sademeid. Suvi oli keskmisest kuivem ja päikesepaisteline. “Kes tahtsid päevitada, said naha pruuniks, või roostepruuniks,” sõnas Kallis.