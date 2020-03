Kliiniline psühholoog soovitab kodusolijatele: liigutamine ja sportimine võtab stressi ja pinge maha

Oidermaa sõnul võiksid need, kes peavad koroonaviiruse tõttu kodus olema, panna paika kindla päevakava. “Rutiin teeb olukorra natuke ennustatavamaks,” ütles ta. “Muidu mõtledki, et aega on kaks nädalat, mis ma teen, mis minust saab? Aga kui paned endale paika, et nüüd on söögiaeg, siis loen midagi, siis võimlen, siis jälle söögiaeg, siis pühin kapipealsed üle, siis see aitab luua olukorra suhtes kindlust.”

Ta lisas, et need, kes peavad olema kodus täiesti üksinda, võiksid olla telefoni ja veebi teel lähedastega ühenduses. Lisaks soovitas Oidermaa olla füüsiliselt aktiivne ka tubastes tingimustes: “Kui enesetunne on enam-vähem, siis võiks kas või toas natuke liigutada ja sportida, see võtab stressi ja pinge maha.”

Neil, kel enesetunne lubab ja palavikku pole, soovitab Oidermaa läbi viia näiteks kevadise suurpuhastuse.

Oidermaa lisas, et uudiste pidev jälgimine teeb ärevad inimesed veel ärevamaks. “Võib-olla piirata seda, mitu korda päevas uudiseid vaadata, ühest korrast peaks piisama,” ütles ta. “Peaks teadlikult enese rahustamisega tegelema, mitte kogu aeg scroll’ima ja uusi hulle uudiseid otsima.”

Tema sõnul sõltub inimeste vaimne tervis kriisiolukordades suuresti sellest, missugune on vaimne tervis kriisiolukorrale eelnevalt. “See oleneb sellest, kui tugevana ennast tunned, kuidas oled varem elus keerulistest olukordadest välja tulnud. Sõltub ka sellest, kas sul on varasemate olukordade põhjal oskused ja kogemused toimetulekuks või on raskused, mis teevad stressiolukorras haavatavamaks.”

Olukorraga toimetulekuks tuleb Oidermaa sõnul suhelda oma lähedastega. Vajadusel pakub tema loodud organisatsioon Peaasi ka veebinõustamist.