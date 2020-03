Kliiniline psühholoog: karantiin tekitab ohu inimeste vaimsele tervisele

Läbi võiks mõelda selle, kes sugulastest-sõpradest on üksi ega võta ise aktiivselt kontakti ja ise nendega kindlasti ühendust võtta. Oidermaa sõnul on väga suureks abiks teiste inimestega ühenduses olemine, tänapäeval on suhelda võimalik ju erinevaid kanaleid pidi. "Näiteks korraldatakse videosilla abil sõbradega pidusid nii, et igaüks on oma kodus, aga samas ollakse kaamera ja ekraani abil siiski koos. Sellisele suhtumisele peaks ennast ümber häälestama, sest üksteise toetamine raskel ajal on kriitilise tähtsusega. Või vähemalt kellelgi helistada," kirjeldab ta.

Ka soovitab Oidermaa konkreetselt seada sisse igapäevased rutiinid. Need võimaldavad tagada, et igas päevas on midagi kindlat, mida tehakse alati samadel kellaaegadel. Kui inimene ei ole ise viirusesse nakatunud ja ka mõni tema sõber on kindlasti terve, siis pole midagi ka sellest, kui minna koos parki jalutama.

Keerulisem on vanemate inimestega, kes kuuluvadki just riskirühma. Nende puhul pole muud varianti kui üksiolek. "Aga ka neile võib vähemalt turvatunnet tõstva kirja postkasti lasta, et ühendus oleks siiski olemas," ütleb Oidermaa.

Järgneda võib depressioon

Mõne kuu pärast on meil isolatsioonisoleku tõttu süvenenud probleemide tõttu depressiooni põdevaid inimesi praeguse 70 000 asemel märksa rohkem. Sellel on kindlasti oma mõju ka ühiskonnale, hindab Oidermaa.

"Depressioon pidurdab inimeste töövõimet ja võimekust üldse tegutseda, töötada," selgitab ta viiruse vastu võitlemisel tekkivate vaimsete probleemidega kaasnevat mõju. "Koroonaviirus ise mõjutab praegu majandust ilmselt rohkem, aga depressioon oli nii enne ja hakkab olema ilmselt ka pärast pandeemia ületamist majanduse arengu pidurdaja."

Isolatsiooni mõju vaimsete probleemidega inimestele on samuti märkimisväärne. "Viiruse levikust ja karantiinis istumisest tulenev pinge on lisastressi allikaks. Kui vaimse tervise probleemidega inimene võtab juba ravimeid, peaks sellega kindlasti jätkama ja oma psühhiaatri või psühholoogiga kindlasti ka ühendust võtma," märgib Oidermaa.

Vastuvõtud videosilla abil

Praegu toimuvad paljud vastuvõtud videosilla abil, ilma et patsient ja teda vastu võttev spetsialist otse kokku puutuks. Selle eesmärgiks on vältida tervishoiutöötajate koroonaviirusesse nakatumist.