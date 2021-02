Kliinikud murravad pead, mida teha koroonavaktsiini ülejääkidega. Erakliiniku juht: instruktsioone pole

ERR kirjutas eile, et Tartu Elite kliinik koostab varunimekirja 80+ inimestest, kellele saaks COVID-19 vaktsiini süstida juhul, kui enda töötajatele tellitud kogustest doose üle jääb. Kliiniku juht dr Andrei Sõritsa, kes esialgu vastava üleskutse Tartu Rotary Klubi meililisti läkitas, kutsus hiljem kõiki huvilisi üles endast meili teel kliinikule märku andma.

Täna hommikul ütles Sõritsa Delfiga rääkides, et huvi varunimekirja saamise vastu on kümme korda suurem kui see hulk vaktsiini, mis kliinikul üldse üle jääda võib.