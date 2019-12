Kliima- ja energiapoliitika erivolitustega diplomaatilise esindajana asub ametisse Kaja Tael

"Kliimamuutused puudutavad meid kõiki ning nendega toimetulemine on ühine väljakutse ja prioriteet. Seetõttu on kliimadiplomaatia tänapäeval üha olulisem," sõnas vahendab välisministeerium Taela.

"Näiteks avaldab jää arvatust kiirem sulamine Arktikas mõju kogu maailmale. Eesti soovib saada Arktika kestliku arengu ja keskkonnaolukorraga tegeleva Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks," lisas Tael.

Uue rohelise leppe saavutamise on oma töö keskmesse seadnud ka detsembris alustanud Euroopa Komisjon. Kliimamuutused on oluline valdkond ka Eesti liikmesuse ajal ÜRO Julgeolekunõukogus. Samuti on see üks Eesti prioriteetidest Põhja-Balti koostöö ja Balti koostöö eesistujana 2020. aastal.

Riikidevaheline koostöö on oluline ka energeetikas, näiteks ühenduste parandamisel ja energiajulgeoleku suurendamisel.

"Ühised regionaalsed suurprojektid, nagu ühenduste loomine ja Balti riikide elektrivõrkude sünkroniseerimine Kesk-Euroopa sagedusalaga on regulaarselt mitmesuguste kõrgetasemeliste kohtumiste päevakorras," sõnas Tael.

Kaja Tael töötab 2016. aastast suursaadiku ja alalise esindajana Euroopa Liidu juures ning aastatel 2012–2016 oli ta Eesti suursaadik Saksamaal. Ta on muu hulgas olnud ka Eesti suursaadik Ühendkuningriigis, president Lennart Meri nõunik välispoliitika alal ja Eesti Instituudi direktor.