Klandorf: lõplik sõna jääb alati Kõlvartile

"Taavi Aas üritas seda kummi venitada nii pikalt kui võimalik, aga Kõlvart teeb tõesti otsused üllatavalt jõuliselt ja kiiresti," võrdleb riigikogulane Jaak Juske eelmise ja praeguse meeri otsuste tegemise stiili.

Juske meelest on Keskerakond andnud Kõlvartile ülesandeks saada Tallinnas järgmise kahe aasta jooksul tagasi venekeelne valija; samas Mart Luige sõnul on linnapea huvides ka eestikeelsele valijale atraktiivne paista ning kahele rahvusgrupile erineva jutu rääkimises on Kõlvart eriti osav.

