Kiviõli vallavõim on koolijuhi kangutamise eest sattunud kohalike viha alla

"Heidi Uustalu on teinud koolijuhina väga head tööd, Kiviõli 1. Keskkool on üleriigiliselt silmapaistev kool ja koolijuht Heidi on panustanud Eesti haridusse väga palju, mille tulemusena on teda pärjatud 2016. aastal ka Aasta Koolijuhi aunimetusega," rõhutas vallavalitsusele edastatud pöördumises koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees Urmo Uiboleht.

Koolijuhtide ühenduse hinnangul ei ole Lüganuse valla otsus eeskujuks noortele ega toeta koolipere edasist rahumeelset ja õppimisele keskenduvat toimimist, sest rahuliku ja lahenduskeskse tegutsemise asemel on otsustatud tegutseda hoopis teisiti - vastutustundetult.

"Hindame koolijuhtidena neid koolipidajaid, kes teavad, mis koolis toimub, oskavad hinnata ja tahavad panustada igasse kooli tema vajadusi arvestades. Paraku on viimase mõne kuu jooksul on olnud mitmeid juhtumeid, kus koolipidaja küündimatus, tahtmatus või poliitiline kallutatus kahjustavad tõsiselt koolide töörahu ja arengut," seisab pöördumises.

Koolijuhid kutsuvad pöördumises nii riiki, avalikkust kui ka kogukondi üles küsima koolipidajatelt, kuidas ja missuguste põhimõtete alusel ning kelle eesmärkidest lähtuvalt pidajad oma koole toetavad. "Kooli, meeskonna ja õppijate areng vajab läbimõeldud ja süsteemset supervisiooni, et ei tekiks küsimusi, miks üldse kooli peetakse, kui tegudega väljendatakse oskamatust või suisa tahtmatust. Selliste küsimuste tõstatamine on hädavajalik – oleme maailma hariduse esirinnas ja meie tugevuseks on olnud iga Eesti kooli ühtlane tugevus. Paraku näeme praegu suurt ohtu meie heale haridusele."

Direktoril teisigi toetajaid

Koolijuhi kaitseks on välja astunud Kiviõli 1. Keskkooli hoolekogu, mille esimees Mehis Kreisman edastas Lüganuse vallavalitsusele pöördumise, milles tunnustatakse Uustalu selle eest, et tema juhtimisel on kool oluliselt arenenud.

Lisaks on erakonna Eesti 200 juhi Kristina Kallase juhtimisel asutud internetis Heidi Uustalu toetuseks allkirju koguma. Reede ennelõunaks oli petitsiooni allkirjastanud üle tuhande inimese.

Direktorile heidetakse ette, et ta lubas kooli ruumides läbi viia Reformierakonna noortekogu koosolekut, kus olevat väidetavalt üritatud kangutada Kiviõli praegust vallavõimu, milleks on Keskerakonna ja Isamaa liit.