Kiviõli koolitüli jätk. Vallavalitsuses ähvardati korraldada pommiplahvatus

Lüganuse vallvavanemale Viktor Rauamile saadeti reedel ähvardav e-mail, milles lubati vallavalitsuse maja õhku lasta, kui ta ei korralda Kiviõli I keskkooli direktori Hedi Uustali naasmist tema ametipostile.

„Mis mõttes sina otsustad kes on direktor ja kes ei ole, ise oled üldse kunagi koolis käind vä või tead mis see kool tähendab üldse. Kuidas sa üldse vallavanemaks said. Peab ikka palju pappi olema et saada vallavanemaks. Parem kui Heidi saab direktoriks tagasi või muidu paneme vallavolikogu või mis selle maja nimi on paneme sellele kommi alla tra,” kirjutas ähvardaja anonüümselt aadressilt, eksides mitmel korral sõna „pomm” korrektsel kirjutamisel.

Viktor Rauamile saabunud ähvarduskiri.

Rauam ise kommenteeris juhtunut põgusalt, kuid kinnitas, et ähvardus tundub piisavalt tõsine, et pöördus reedel politseisse.

„Mina ei tea, kas inimesel on tõsi taga või teeb ta nalja. Ta ei osanud isegi seda maja õigesti nimetada, kas see on vallavalitsuse maja või volikogu maja. Ei tea, kas pidas silmas või mu enda majapidamist. Olukord on piisavalt pinev, et ma lasin kontrollida, kas seal on tõepõhi all,” sõnas Rauam.

Kuigi Rauam on viimastel päevadel pärast koolidirektor Uustali vallandamist saanud viimase toetajatelt erinevas vormis agressiivset tagasisidet, siis nii konkreetset ähvardust polnud veel tulnud. „Kui oleks päris niisama tulnud, siis poleks avaldust teinud, aga ei oska tänases olukorras analüüsida, mis nendest asjadest, mis siin liigub, võib olla tõsine ja mis mitte,” lisas ta.

Ähvarduskirja tõttu on algatatud kriminaalmenetlus, mida juhib Viru ringkonnaprokuratuur. „Kahtlustatavat praegu kinni peetud ei ole. Reaalset ohtu vallavanemale arvatavasti ei olnud,” sõnas prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova.