Kiviõli koolijuhi vallandanud Lüganuse vallavanemale saatis pommiähvarduse 14-aastane poiss

Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova ütles, et praeguseks on tuvastatud, et ähvarduskirja saatis 14-aastane poiss. Lähiajal esitatakse talle kahtlustus avaliku korra raskes rikkumises.

Möödunud reedel sai Lüganuse vallvavanem Viktor Rauam poisilt e-kirja, milles ähvardati vallavalitsuse maja õhku lasta, kui Rauam ei ennista ametisse Kiviõli I keskkooli direktorit Heidi Uustali.

"Mis mõttes sina otsustad kes on direktor ja kes ei ole, ise oled üldse kunagi koolis käind vä või tead mis see kool tähendab üldse. Kuidas sa üldse vallavanemaks said. Peab ikka palju pappi olema et saada vallavanemaks. Parem kui Heidi saab direktoriks tagasi või muidu paneme vallavolikogu või mis selle maja nimi on paneme sellele kommi alla tra," kirjutas ähvardaja anonüümselt aadressilt.

Rauam pöördus ähvarduskirja pärast samal päeval politseisse. "Mina ei tea, kas inimesel on tõsi taga või teeb ta nalja. Ta ei osanud isegi seda maja õigesti nimetada, kas see on vallavalitsuse maja või volikogu maja. Ei tea, kas pidas silmas või mu enda majapidamist. Olukord on piisavalt pinev, et ma lasin kontrollida, kas seal on tõepõhi all," ütles Rauam.

Ähvarduskirja tõttu on algatatud kriminaalmenetlus, mida juhib Viru ringkonnaprokuratuur.