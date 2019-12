Kiviõli keskkooli juht lasti vaatamata õpilaste protesteerimisele lahti

Kiviõli I keskkooli direktor on Heidi Uustalu, kes on koolis töötanud alates 1989. aastast, sama kooli direktoriks sai ta 2004. aastal. Muuhulgas kuulub ta Lüganuse valla volikokku.

Kreismani sõnul on tegemist “puhtalt poliitilise mängu ja isikliku kättemaksuga”. “Direktorile heidetakse ette, et ta lubas Reformierakonna noortel koolis koosolekut pidada. Öeldakse, et koolijuhina pidanuks ta kooli poliitikast eemale hoidma. Aga see on väljaimetud põhjus,” leiab hoolekogu juht Kreisman. “Tegelik põhjus on see, et kui võim ja valitsus vallas vahetus, siis jäi koolidirektor opositsiooni. Tema kangutamise taga on puhtalt kellegi isiklik vimm.”

Pole välistatud, et Uustalust soovitakse vabaneda poliitilistel põhjustel - nimelt kuulub ta Reformierakonda ning on ka volikogu Reformierakonna fraktsioonis. Lüganuse vallas on võim aga alates suvest Keskerakonna ja Isamaa käes.

Kreisman selgitas, et valdades ei käis asi sedapidi, kes kusagil erakonnas on, vaid kokku hoiavad parasjagu võimul olevad seltskonnad. “Ülesanne number üks on koolidirektorist lahti saada,” nentis Kreisman.

Ta viitas, et ka tema ise on volikogu liige ja kuulub Reformierakonna fraktsiooni, kuid samas pole ta erakonna liige.

Kreismani sõnul on direktoriga rahul nii lapsevanemad kui lapsed. “Kiviõli I keskkool ja Kiviõli kunstide kool huvikoolina on meie valla kaks tugipunkti, et rahvas siin üldse on. Rahvas on rahul kooliga, seal pole vägivalda, lõimumine toimib. Noori õpetajaid tuleb. Just koolidirektor on suutnud seda asja ajada nii, et siia tahavad tulla nii õpilased kui õpetajad,” rääkis Kreisman, lisades, et tema oma laps käis Kiviõli koolis ning nüüd käib seal tema lapselaps. “Ääretult inetu on hakata lõhkuma toimivat asja.”