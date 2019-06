Kiuslikult eesti keele komisjoni esimeheks valitud Stalnuhhin: mina olen parem juht kui Kross, sest olen eesti keele filoloog, ta ei tea midagi

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon uurib eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teeb ettepanekuid kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks ning õppevahendite, õppekavade, metoodikate ja õpetajate ettevalmistamiseks.

Paludes Stalnuhhinil täpsemalt selgitada, mis on esimesed prioriteedid, millega komisjon tegelema hakkab, tõi ta välja, et üheks fookuseks on eesti-vene sõnaraamatute üle vaatamine ning esimese taseme haridusastmes eesti keele õpetamiseks seotud õppemetoodite hindamine.

Paludes Stalnuhhinil selgitada, kuidas erineb see juba tehtavast tööst haridus- ja teadusministeeriumis eesti keele õppe metodoloogia täiustamisel, kostis komisjoni esimees, et tegemist on erakordselt rumala küsimusega.

Delfi uuris mehelt ka tema seisukohtade kohta venekeelsetes koolides eesti keele õpetamises osas ning kas Eesti peaks minema Lätiga sama teed, kus venekeelne õpe on gümnaasiumiastmes lõpetatud. Sellele küsimusele keeldus Stalnuhhin vastamast.