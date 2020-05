Kirjanik Mart Kivastik astub erakonda: "Meid valitsevad onu Heinod"

Eelmisel aastal kandideeris Kivastik riigikokku Vabaerakonna nimekirjas ja sai 106 häält.

"Ma lihtsalt ei suuda vaadata, kuidas meid valitseb peaminister, kes räägib tunda aega, aga ei ütle midagi," põhjendab Kivastik just Eesti 200-ga liitumist.

"Eriolukorra ajal tuleb eriti selgelt välja, et nii enam edasi ei saa. Meid valitsevadki onu Heinod. Ja see pole nali! Kusjuures onu Heinod nalja ei mõista!" pahandab Kivastik.

Ja mul, ega meil pole võimalust kaasa rääkida. Abitu tunne on pealt vaadata, kuidas riiki ei juhita, vaid etendatakse juhtimist. Minu arust on kõigil aeg valida igas mõttes. Ainus võimalus on, et me kõik hakkame oma riigi eest vastutama. Nii et mina tegin oma sammu nüüd ja annan panuse selleks, et Eesti 200 uue jõuna suudaks muuta Eesti riigivalitsemist põhimõtteliselt.“

Mart Kivastik on eesti kirjanik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse erialal ning töötanud Tallinnfilmis. Viimased kolm kümnendit on ta olnud vabakutseline kirjanik, näitekirjanik ja filmirežissöör.

Ta on kirjutanud mitukümmend raamatut ja välja andnud luulekogu ning lavastanud samapalju näidendeid. Oma töö eest on Mart Kivastiku autasustatud Valgetähe V teenetemärgiga, nii Tuglase novelliauhinna kui kaks korda ka Vilde kirjandusauhinnaga. Kivastik on ka Eesti kirjanikupalga saaja.