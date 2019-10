Kirjandusmuuseumi kultuuritöötajate võimas palgatõus: peaaegu kaks eurot kuus?

"Kirjandusmuuseumile eraldati RE 2020 käigus kultuuritöötajate palgatõusuks 2,5% 1000 eurot aastateks 2020-2023," seisab kirjas, mille saatis kirjandusmuuseumile haridus- ja teadusministeeriumi rahandusosakonnas töötavalt Pirkko Külanurm. Lisatud oli veel sedagi, et eraldatud raha ei tohi mujale suunata kui palkadeks, kuna riik on arvestatud maksudelt laekuva tuluga.

Ühe töötaja kohta tähendaks eraldatud summa aastas palgalisa mõnikümmend senti alla 22 euro, ühes kuus vähem kui kaks eurot. Asja teeb eriti trööstituks asjaolu, et valitsus kiitis septembri lõpus heaks 2020. aasta riigieelarve eelnõu, mis näeb kultuuritöötajatele ette 2,5 protsendilist palgatõusu. "Et 2,5 protsenti palka tõsta kultuuritöötajatel, oleks vaja 16 000, mitte 1000 eurot," sõnas seepeale ministeeriumi vastutusalasse kuuluva kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop.

Muuseumijuht kinnitas Delfile, et on ka ministeeriumiga rääkinud sellest, et töötajate palgatõusuks on tarvis 16 000 eurot. "Mitte mingisugust kõssu enam ei ole, täielikult unustatud jälle," kirjeldas ta sellele järgnenud vastust.

Muuseumitöötajate palgad on Sutropi sõnul oluliselt madalamad, kui need peaksid olema ning see teeb teda murelikuks: "Meil lahkus suvel hulk noori inimesi ja äsja tahtsime üht tublit noormeest tööle võtta, aga kui palganumbrini jõudsime, siis ta ütles "Head aega" meile. See rahastamise pikaaegne perspektiiv ei ole kuigi ilus ja inimesed tahavad mingit kindlust elus. See tähendab, et nad lähevad hoopis teistesse valdkondadesse: üks läks ametnikus, teine õpetajaks kooli ja kolmas läks programmeerimise kursustele. Kultuur ja teadus on kaotanud."