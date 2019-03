"Kirjad Jüri Ratasele" aktsiooni üks eestvedajaist: see sai alguse kolme sõbra murest enda kodumaal toimuva üle

"Meie aktsioon ei ole ühegi erakonna algatus. See sai alguse teisipäeva hommikul kolme sõbra murest enda kodumaal toimuva üle," sõnas Tihkan Delfile ning lisas, et nad teadsid, et nende kolme häälest ei piisa.

"Seega kaasasime oma sõpru ja tuttavaid. Neid, keda huvitab samuti, kuhu meie riik tüürib. Ükski meist kolmest, kes me selle algatasime, ei kuulu erakonda," kinnitas Tihkan oma kommentaaris.

"Tegemist ei ole poliitilise algatusega, me ei aja ühegi erakonna poliitikat. Me väljendame muret ohu üle, mis varitseb kui meie vabariigi valitsuses domineerivad ühiskonda õõnestavad väärtused," tõdes Tihkan.

Tihkan kinnitas, et aktsioonis osalejad ei saa üheltki erakonnalt mitte mingisugust kasu. "Ainus kasu, mida me saame on tunne, et me pole kodanikena käed rüpes istunud, kuni on veel võimalik midagi muuta," sõnas Tihkan.

Loe "Kirjad Jüri Ratasele" suurt lugu siit!