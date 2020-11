Kirikutele saab nüüdsest annetada ka mobiiliga

„Kirikufondi annetuskeskkonda kasutatakse juba praegu mobiililt viis korda rohkem, kui arvutist, seetõttu soovime koostöös mTaskuga pakkuda inimestele mugavamat, kaasaegsemat ja kiiremat võimalust heategevuseks,“ selgitas EELK Kirikufondi tegevjuht Katri Gailit. „Eestimaa kirikute taastamisse ja neis peituvate kultuuriväärtuste säilitamisse annavad asendamatu panuse just väikesed igakuised püsiannetused. Meil on hea meel, et saame seda võimalust nüüd mugavalt pakkuda.“

„Oleme saanud palju tagasisidet heategevusfondidelt, et regulaarsed annetused on nende jaoks kõige olulisem toetuste allikas, kuna tänu sellele fondidel tekib võimalus aidata just neid abivajajaid, kes vajavad toetust iga päev, mitte ühe kampaania raames,“ lausus omalt poolt mTasku ärijuht Jelena Past. “Seetõttu oleme otsustanud lisada mTaskusse ka püsiannetuse vormistamise võimaluse, ehk nüüd saab südamelähedale heategevusfondile vormistada püsiannetust otse mTaskus.“

mTaskuga saab annetusi teha vaid paari klikiga, internetipanka sisenemata või sularaha omamata. Sama mugavalt ja kiirelt on nüüd võimalik sõlmida püsiannetuse leping otse mTaskus. mTaskut saab alla laadida App Store-st ja Google Play-st.

Kirikufond (täisnimega SA EELK Toetusfond) on asutatud 09. jaanuaril 2018. Fond kogub heategevuslikke annetusi EELK kirikute toetuseks, nii kirikuhoonete renoveerimiseks ja korrastamiseks kui ka vaimuliku töö tegemiseks.

Fondi nõukokku kuuluvad Indrek Laul, kes on nõukogu esimees, Heiti Hääl, Jüri Ehasalu, Jüri Kraft, Marge Sophie Vinkelberg, Mart-Järvo Hirtentreu, Urmas Viilma ja Väino Kaldoja. Toetajad on ettevõtjad Ahti Aho, Enn Kunila, Urmas Sõõrumaa, Neinar Seli, Parvel Pruunsild, Karol Kovanen, Tiit Kõuhkna.