Kirikute nõukoja asepresident "Pealtnägija" loo taustal: taunime mis tahes seksuaalset väärkohtlemist ja lähisuhtevägivalda

Lõuna-Eesti väikelinnas usklikus peres üles kasvanud Kadri julges endaga juhtunust rääkida alles hilistes 20ndates. Lisaks sellele, et pere oli usklik, töötas Kadri isa ühtaegu avalikus ametis ja kuulus ka koguduse juhatusse. Väliselt musterpere pinna all oli suur saladus. Teismelise tüdruku väited jõudsid koguduse juhtkonnani, kus öeldi sisuliselt: "Hea kristlane annab andeks."

"Igal juhul sealt ei tulnud midagi. Mu isa küll astus juhtkonnast ja kogudusest välja. Kinnitas koguduse ees oma sõnadega, et midagi on juhtunud ja see on õige otsus, aga tegelikult ju midagi ei muutunud. Minu jaoks ei muutunud mitte midagi," ütles Kadri pettunult.

Kadri terapeut Kait Sinisalu märkis, et tal on tulnud ette raskusi seoses sellega, kui ohver on mingi kristliku konfessiooni liige. "Nagu Kadri ütles, mu ema ei märganud mind, sest ta tegeles sellega, et ta peab isale andeks andma."

Eesti Kirikute Nõukoja (Eesti kristlike kirikute ja koguduste liitude organisatsioon) asepresident Meego Remmel ütleb Delfile alustuseks, et tahab väljendada kohutavat südamevalu, et midagi taolist on üleüldse saanud juhtuda. "Mitte keegi ei tohiks kellelegi oma seksuaalsust peale suruda, veel vähem vägivaldsusega kannatusi põhjustada, rääkimata seksuaalsest vägivallast peres ja eluaegsest traumast, mida intsest põhjustab," märgib ta.

"Eestimaa kristlikud kirikud ja kogudused ning neid esindav Eesti Kirikute Nõukogu taunib mis tahes seksuaalset väärkohtlemist ja lähisuhtevägivalda. Taolised teod on kuriteod," rõhutab Remmel. "Ja kuritegelikuna tuleb sellist tegevust ka käsitada ja käsitleda, mitte kuidagi õigustada, pehmendada, ratsionaliseerida. Vägivaldne käitumine - eriti seksuaalne vägivald - tuleb asjaomastele inimestele ja instantsidele avalikustada, tuleb teha kõik, et vägivald lõpeks ja ohvrid saaksid abi," lisab ta. "Kurjuse jõud saavad meelevallatseda varjatuses. Tõe tunnistamine toob kurjuse päevavalgele ja päästab selle ohvriks langenud hirmu, häbi ja süü tunnetega aheldatud vangistusest. "Tõde vabastab teid," toonitas ka Jeesus."