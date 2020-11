Paari nädala eest haigestunud Sander on praegu koos perega kodusel ravil. "80 protsenti inimestest põeb seda haigust suhteliselt kergete sümptomitega, 15% haigestunute sümptomid on rasked ja 5% seisund kriitiline," selgitas ta intervjuus luterliku kiriku veebilehele.

Kui raskelt haigus kedagi tabab, on igaühe puhul paraku teadmata ja ka tervislik eluviis ning sportlik vorm ei pruugi Sanderi sõnul aidata. Nii põeb ta ise haigust suhteliselt kergesti, samamoodi ka 85-aastane ämm ja lapsed, aga kõige tugevamalt on tõbi tabanud kirikuõpetaja abikaasa Liinat, kes on peres kõige sitkem ja sportlikum.

"Teine üllatav tõsiasi on see, et haigustunnused muutuvad väga kiiresti - umbes poole tunni või tunni möödudes võib pilt olla hoopis teine ja kunagi ei tea, mida uus päev toob," rääkis Sander.

Tempokalt ja ettearvamatult vahelduvad tema sõnul köha, liigese- ja peavalu ning mingiks perioodiks tekib maitsemeelte tuimus. Veel kaasnevad haigusega keskendumisraskused ja suur jõuetus, lisaks prognoosimatu pikaajaline mõju tervisele.

Selleks, et ennetada ametkondade sulgemiskäske, kontrollimeetmeid ja karistusi, tuleks vaimuliku sõnul olla ettevaatavalt hoolas soovituste järgimisel. Maskid rahva seas ette, hoida distantsi, kätepesu ruumidesse sisenemisel ja lahkumisel – see on praegusel ajal elementaarne. Kuni vaktsiinid meile jõuavad, tuleb lihtsalt vastu pidada, siis läheb paremaks, on vaimulik kindel.

Lisaks ei saa koroona puhul Ove Sanderi sõnul üle ega ümber kaasnevast stigmast. Saad küll mõistusega aru, et pole meelega haigeks jäänud ega teisi nakatanud, kuid oma lähedasi kannatamas näha on ikkagi raske. Lisaks teadmine, kui oled kolleegide sekka haigust viinud.

Muuhulgas sotsiaalministeeriumi peakaplanina töötava Ove Sanderi sõnul on paljudele haigetele raske ka see, kui inimesed hakkavad nakatunust eemale hoidma. Kartusest tüli teha nad ei helista ega kirjuta, nagu tavaliselt, tõdes Sander, ent see võib lisada niigi kehvale olemisele ka üksindustunde ja ängistuse.

Vaimuliku sõnul on Eestimaa õnnistuseks suured kirikud, kus enamikus saab inimesi piisavalt hajutada. Jõulude ajal saab kirikutes sisse seada etteregistreerimisi ja korraldada suurema arvu teenistusi, nii et lahendused ülerahvastamise vältimiseks on Ove Sanderi arvates olemas.