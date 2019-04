Kirikud ilmalikes vaevades: väikese sisserände piirarvu tõttu ei saa Eestisse vaimulikud tulla

Seega ei suurenda selline rotatsioon ei konkreetselt antud juhul ega ka tavapäraselt, kui toimuvad muudatused kogudustes või kloostrites, Eestis viibivate kolmandatest riikidest pärinevate välismaalaste arvu. Paraku ei olnud aga võimalik preestrile elamisluba taotleda, kuivõrd käesoleva aasta sisserände piirarv oli juba täitunud".

Selliseid näited on ka teistel kirikute nõukogu liikmetel. Näiteks pole saanud Eestisse tulla paar munka või nunna, keda on kombeks kloostrites roteerida. Kuna aga kvoot täis on, siis on jäänud rotatsioon toimumata.

Kirjaga tehakse ettepanek välismaalaste seaduse täiendamine, nii, et vaimulikud ei oleks seadusandluses käsitletud kui Eestisse töösuhte tõttu tulevad inimesed. "Kuivõrd munkade ja nunnade suhe kloostriga ei ole olemuslikult kindlasti töösuhe, võiks olla üks teoreetiline võimalus ka see, et vaimulikud, mungad ja nunnad viiakse välja "elamisloa töötamiseks" regulatsioonide alt".