Kinos käinud koroonakahtlusega tartlast rahatrahviga ei karistata

Terviseameti Lõuna regiooni osakonnajuhataja Tiia Luht ütles, et tartlast trahv ei oota, kuna kinokülastuse ajaks oli ta küll koroonaviiruse testi teinud, aga tulemust veel polnud. "Trahv pole vajalik," sõnas Luht. Ta lisas, et tartlane teeb igal moel koostööd.

Terviseamet on selgeks teinud, kellega võis tartlane kokku puutuda. Kõiki osapooli on teavitatud. Luht märkis, et tänaseks on kontaktseid juurde tulnud, kuid täpset numbrit ei soovinud ta öelda. Terviseamet võttis ühendust ka Meresuu spaaga, kus tartlane viibis. Luht ütles, et mõni sealne töötaja võis kontaktne olla, kuid spaa töötajad tegelevad juba ise teavitustööga edasi.

Terviseametist kinnitati Delfile, et viimase ööpäevaga lisandus üks koroonajuhtum. Tegu on sama inimesega, kellest oli eile juba meedias juttu - tartlase tuttav. Nakkuse sai ta ilmselt ühise klubiskäigu aegu. Ööklubi Vabank väisati möödunud laupäeval.

