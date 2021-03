Kinod on kinni ja filmilevitajad hädas: kahjum koguneb, aga riigilt abi ei tule

Eelmine valitsus eraldas kevadel COVID-19 kriisimeetmena filmitootjatele ja -levitajatele 800 000 eurot, kuid tegelikult ei saanud abipaketist osa ükski filmilevitaja. Koroonakriisi teise laine kultuuri ja spordivaldkonna abipaketi nimekirjas polnud filmilevitajaid aga üldse.

Selle peale pöördus ACME Film kultuuriministeeriumi ja töötukassa poole. 21. jaanuaril algatas siis veel kultuuriministrina ametis olnud Tõnis Lukas valitsuse istungil teemana filmilevitajate lisamise palgatoetuse saajate nimekirja. Nädal hiljem kogunenud töötukassa nõukogu seda ei toetanud. Nõnda otsustas valitus filmilevitajad toetuseta jätta.

Sellest ajendatult saatsid üheksa filmilevitajat peaministrile, ministeeriumitele ja töötukassale ühispöördumise, milles rõhutavad oma olulist rolli filmvaldkonnas, panust kultuurimaastikule ning paluvad edasiste toetusmeetmete väljatöötamisel endaga arvestada.

Pöördumises märgitakse, et Eesti filmindus ja kino on viimasel kümnekonnal aastal teinud läbi väga suure muutuse ning sellest on kujunemas Eesti kultuuri kvaliteedimärk, mille abil riiki maailmale tutvustatakse. Samas aga on kinod olnud ühed suurimad COVID-kriisis kannatajad ja mullu langes Eesti kinokassa üle 50 protsendi.

"Ilma levitajateta ja filmideta ei saa ka eksisteerida ka kinod. Filmilevitajad on üks hammasratas mootoris, mis ei saa ilma selleta toimida. Samamoodi ei saa toimida kinolevitaja, kui kinni on kinod ja puudub toetus," rõhutavad pöördumise autorid.

Seega puudutab kinode raske majanduslik olukord väga teravalt ka filmilevitajaid. "Kinolevi on filmilevitajate põhiline tuluallikaks ja osade jaoks ainus. Kui kinod on kinni, siis puudub sissetulek," märgitakse ühispöördumises. Nimelt sõltub filmilevitajate sissetulek otseselt filmidest, mille õiguseid nad erinevatelt filmiturgudelt (Berliin, Cannes, American Film Market - K.R.) ostavad. Enne filmide kinolevisse jõudmist tuleb õiguste müüjatele või tootmisfirmadele maksta miinimumgarantiisid, mis ulatuvad tuhandetesse ja vahel kümnete tuhandete eurodeni.