Kinnipeetud kalalaeva omanik: laev kaldus navigatsioonivea tõttu kursilt kõrvale

"Laev oli legaalsel kalapüügil ja tegemist oli navigatsiooniveaga, mistõttu kalduti trajektoorilt kõrvale ja siseneti teadmatult Venemaa Föderatsiooni majandusvööndisse," lausus Raivo Baum ERRile.

Haapsalu ettevõtte Morobell teine juhatuse liige Aldona Baum toonitas omapoolses vastuses, et ettevõtte laev ei käinud röövpüüki tegemas.

"Kahetsusväärselt kalduti navigatsiooni vea tõttu teadmatult kursilt, mistõttu mõnd lühikest aega oldi Venemaa Föderatsiooni majandusvööndis. Arvestades, et tegemist on rahvusvahelise intsidendiga, siis on meie esmane proriteet meeskonna eest seismine ja olukorra lahendamine, et kalalaev koos meeskonnaga saaks sadamast lahkuda, millega me ka koostöös erinevate esindustega tegeleme," sõnas Baum. Ühtlasi rõhutas ka tema, et röövpüügiga meeskond ei tegelenud.

"Meeskonnaga on kõik hästi ja me oleme nendega kontaktis. Mõistame huvi, aga ei taha spekuleerida ja jagada kommentaare seni, kui midagi täiendavat ei ole ütelda," selgitas Baum.

Delfi kajastas eile, et Venemaa võimuorganid teatasid: "Venemaa FSB Kaliningradi oblasti piirivalvevalitsuse rannikuvalve töötajad tegid 2019. aasta 10. mail Soome lipu all Läänemere akvatooriumis Vene Föderatsioonimajandusvööndis viibinud välisriigi kalalaeva Roxen kontrollimisel kindlaks, et nimetatud laev viis läbi vees elava bioloogilise ressursi püüdmist Venemaa seadusandlust rikkudes."