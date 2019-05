Kinnipeetud kalalaeva neljaliikmeline eestlastest meeskond pole veel saanud Venemaalt lahkuda

"Alus sisenes navigatsioonivea pärast Vene majandusvööndisse, kus nad püüdsid üle seitsme tonni kala. See kõik tagastati kohe, kui viga selgus," rääkis laeva Roxen omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum.

Ta kinnitas, et Eesti konsuli poolt on üks ametnik juba Kaliningradi kinnipeetavate meeste juurde jõudnud. "Küll aga me ei tea, millal meeskond taas koju pääseb," nentis Baum. "Kõik on veel väga segane ning Vene võimud pole andnud üldse märku, kaua võib veel kuluda," lisas ta.