Kingoga samal ajal Ottawas viibiv Keit Pentus-Rosimannus: Eestile tuleb välissõpru võita juurde igal võimalusel

Pentus-Rosimannus kommenteeris, et tema visiit on oluline, sest Kanada on Eesti regioonis väga oluline liitlane. "Nad on praegu Lätis paikneva NATO EFP pataljoni lahingugrupi juhtriik, koos mere- ja õhuväe komponentidega on Lätis üle 800 kanadalase," tõi ta välja. "Siin on vägagi olemas teadmine, et Venemaaga seotud julgeolekuohud ei ole meie kandis kuskile kadunud."

Endine välisminister esindas Eestit Kanada parlamendis kuulamisel digiandmete privaatsuse, sotsiaalmeedia mõjutus- ja infokampaaniate teemal," loetles Pentus-Rosimannus.

Ta osales Google, Facebooki ja Twitteri ristküsitluses tunnistajate küsitlejana ning esines Euroopa ja Aasia esindajatele ettekandega Eesti küberturvalisusest ja digiriigist.

"Päris lõpusirgel on Eesti julgeolekunõukogu liikme kampaania, olen kõigi 9 riigi esindajaga eraldi ka sel teemal kohtumised pidanud. See lühikokkuvõte kirjeldamaks, et Eestile sõprade juurdevõitmine on asi, mida tuleb iga kord teha maksimaalselt,"