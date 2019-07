Kingo tutvustas valitsusele Linnahalli rekonstrueerimise plaani

Kingo andis eile aru valitsuse saja päeva plaani raames seatud eesmärgist esitada analüüs ja ettepanekud Linnahalli konverentsikeskuse asutamiseks.

Et olla kindlad investeeringuks mõeldud raha õiges paigutamises, tuleb Kingo sõnul analüüsida, millised Linnahalli tegevused ja kui suures osas oleksid majanduslikud ning millised mittemajanduslikud ning millises mahus on plaanis korraldada kultuuriüritusi. Ta lisas et sellest sõltub muu hulgas ka see, mil moel eelarves ette nähtud raha saab kasutada ning kas ja kuidas rakenduvad riigiabi andmise reeglid. "Selles küsimuses konsulteerime praegu Euroopa Komisjoniga ning sügiseks loodame sealt saada ammendavad vastused,“ sõnas minister.

Riigi eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 näeb Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks ette 40 miljonit eurot.

Krattide arv mitmekordistub

Ühtlasi on valitsuse plaan tehisintellekti kasutavate riiklike teenustega kiirelt edasi liikuda.

Minister Kingo selgitas, et tehisintellekt on heaks abimeheks paljudes valdkondades, näiteks tööotsijale sobiva töö leidmisel, helifailide ümberkirjutamisel teksti, lihtsamatele päringutele vastamisel juturoboti abil, satelliidiandmete abil niitmiste kontrollimisel, autoliikluse korraldamisel, liiklusmärkide tuvastamisel, aga ka X-tee keskkonnas riigiasutuste andmevahetuses intsidentide tuvastamisel ja bürokraatia vähendamisel.

Hetkel on avalikus sektoris kasutusel 19 kratti ehk tehisintellekti kasutavat lahendust, järgmise aasta jooksul on plaan see number kasvatada 50-ni.