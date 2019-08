Kingo: suurinvestori meede aitab kasvatada lisandväärtust ja ekspordivõimekust

Ministri sõnul aitab investeeringute toetamine kasvatada ettevõtjal ekspordivõimekust ning luua keskmisest kõrgema palgaga töökohti.

"Käesoleva toetusega soovime julgustada suurinvestoreid, et nad teeksid investeeringuid uutesse tootmisüksustesse ja kõrge lisandväärtusega toodete arendamisse," ütles Kingo.

Ühe miljoni euro suurune toetus on mõeldud investoritele, kelle käive on vähemalt 50 miljonit ja kes teeb vähemalt 10 miljoni eurose investeeringu. Toetust saab kasutada nii materiaalse kui ka mittemateriaalse põhivara soetamiseks ja uue ehitise rajamiseks.

"Majanduslikku heaolu saab Eestis suurendada peamiselt läbi ekspordi ja välisinvesteeringute. Enamasti on välisinvesteeringud otseselt seotud ka ekspordi kasvuga, mistõttu on meie huvi meelitada toetuse abil ligi väliskapitali ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi suurinvesteeringuid. Samuti julgustame ka juba Eestis tegutsevaid suurettevõtteid tegema mahukaid investeeringuid, et nad saaksid tulla turule uute konkurentsivõimeliste toodetega," märkis Kingo.

Aastas on riigieelarves toetuseks ettenähtud 2,5 miljonit eurot, mistõttu toetatakse väheseid, kuid see-eest kõige suuremat mõju kaasatoovaid investeeringuid. Ühtlasi hinnatakse toetuse raames kõrgemalt ettevõtjaid, kes aitavad kaasa investeeringutele väljapool Tallinna ja Harjumaa piirkonda.

Toetust saab taotleda EAS-ist ning varasemalt on suurinvestori toetust saanud Metsä Wood, Marketex vision (BLRT grupp), Estonian Plywood AS ja Westaqua-Invest.

Suurinvestori toetusmeede on osa Vabariigi Valitsuse saja päeva plaanist. Valitsus lähtub saja päeva tegevustes oma viiest prioriteedist – peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.