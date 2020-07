Kingo küsib Repsilt: kas lasteaias peaks õpetama suguelundeid ja nende asukohta

Kingo küsis oma küsimused seoses lasteaiakasvatajatele jagatud "Koolieelseas eas laste seksuaalkasvatuse" trükistega, milles olevad õppemängud ei ole Kingo meelest riikliku õppekavaga vastavuses, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Kingo toob oma kirjas välja ühes trükises oleva nõuande, mis talle pahameelt valmistas: "Teie rühmas võib ka sellises varajases vanuses käia laps, kes tunneb, et tema sünniga kaasnenud väline sugu ei ole temale sobilik. See on suurepärane aeg probleemist rääkida ning tagada lapse rühmakaaslaste toetav ja mõistev suhtumine. Mõned inimesed võivad tunda, et nende keha ei ole nendele õige – nad tunnevad end tüdrukuna, kuigi neil on poisi kehaosad, või vastupidi. See võib olla väga segadusttekitav, mistõttu on väga oluline, et me toetaksime ja aktsepteeriksime inimesi sellistena, nagu nad end tunnevad."

Repsil on Kingo kirjale aega vastata kümme tööpäeva. Kingo ütles, et tema edasised sammud sõltuvad ministri vastustest.

"Kas meie riiklik õppekava näebki selliseid asju ette ja kas need on eelnevalt kellegi poolt heaks kiidetud, sest hetkel ei ole nende õppematerjalide väljastajaks haridusministeerium olnud, vaid hoopis justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond," lausus Kingo.

Justiitsministeeriumist öeldi aga ERR-ile, et nemad ei ole nimetatud materjalide avaldamise taga.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.