Kiirpasside väljastamine on järgmise nädalani pausil

Et politsei- ja piirivalveamet alustas 1. jaanuarist uute passide väljaandmist, on sellega seosus mindud üle uuele tootmise ja trükkimise süsteemile. Seetõttu on kiirpasside väljaandmine peatatud olnud alates 17. detsembrist 2020 kuni 11. jaanuarini 2021.

PPA identiteedi ja staatuse büroo valdkonna koordineerija Marit Abram selgitas Delfile, et uue tootmisliini seadistamine võtab aega ja on keerukas protsess.

"Selleks, et pass vastaks kõikidele seatud kõrgetele turvastandarditele, vajab uue passiliini kasutuselevõtt väga põhjalikku eeltööd ning testimist ja katsetamist. Kiirpasside lühikese menetlustähtaja tõttu ei ole PPA-l neid ajutiselt võimalik välja anda," selgitas ta.

Kõik tavakorras taotletud passid antakse välja tähtaegselt.

Uued passid näevad välja sellised