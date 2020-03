Kiirabi ei testinud rasedat diabeediga naist ega tema viiruse sümptomitega poega

Terviseameti peadirektori asetäitja Jelena Tomasova selgitas olukorda: "Koroonaviiruse testimise vajalikkuse üle otsustab arst. Perearstidele on antud juhised, mille alusel otsustada testi vajalikkuse üle. Krooniliste kaasuvate haigustega rasedad on nõrgenenud immuunsüsteemiga ja seetõttu haiguse riskigrupis, keda peaks viiruse suhtes testima. Oluline on samas silmas pidada, et testimine ei muuda ravi kulgu ega arsti ravitaktikat, kuna haigusel puudub spetsiifiline ravi. Seega teeb lõpliku otsuse testi vajalikkuse osas siiski arst. Kui arst hindab testi vajalikuks, annab ta ka inimesele info proovivõtmise kohta. Igal juhul tuleks tervisemurega alustada oma perearstist."

Allpool on juhend, mida häirekeskus testimisel järgib:

Terviseamet muutis kiirabikutse parameetreid

Proovide võtmine vaid riskigruppi kuuluvatelt inimestelt

- vanemaealised (>60 aastased), sealhulgas hooldekodudes elavavad inimesed,

- isikud, kellel on tõsised kaasuvad haigused (südame-veresoonkonna haigused, kroonilised kopsuhaigused, immuunpuudulikkus, diabeet, onkoloogilised haigused) olenemata vanusest.

- tervishoiuteenuse osutajatelt ja hoolekandeasutuste töötajatelt, kes on otseses kokkupuutes COVID-19 patsientidega

- PPA poolt piiripunktidest politsei/piirivalveametniku poolt Häirekeskusele edastatud teatel riiki saabunud COVID-19 nakkuskahtlaselt

ning

Haigusjuht, mis vajab COVID-19 suhtes laboratoorset uurimist on:

- Patsient, kellel on äge respiratoorne nakkus (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) ja

- 14 päeva enne sümptomite ilmnemist oli lähikokkupuutes* haigega, kellel on laboratoorselt kinnitatud või võimalik** COVID-19 nakkus.

Lähikokkupuude on, kui inimene:

- elas samas majapidamises COVID-19 haigega;

- on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;

- on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);

- on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;