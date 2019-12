Kiik valitsusest EKRE-ga: piir saab selgeks sel päeval, kui piir on käes

Saatejuht Johannes Tralla rääkis EKRE skandaalsetest väljaütlemistest ja ütles, et EKRE on kõigele vaatamata koalitsioonis, sest Keskerakonnal ei ole teist väljapääsu, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Alati on teised väljapääsud, loomulikult on erinevaid võimalusi, oli ka võimalus ju toona tegelikult. Lõputult ükski pidev konflikt kesta ei saa, see on päevselge. Kui te küsite nüüd, millal on see piir, siis see piir saab selgeks sel päeval, kui see piir on käes," lausus Kiik.

Kiik meenutas käesoleva nädala esmaspäeva, kui EKRE esimehe, siseminister Mart Helme solvang Soome peaministri Sanna Marini aadressil oli arutlusel koalitsiooninõukogus, ja ütles, et see ei kuulunud koalitsiooni paremate päevade hulka.

"Tõsi on see, et siseminister oma väljaütlemiste eest vabandas ja tõsi on ka see, et sellega koalitsioon otsustas minna edasi," ütles Kiik.

Johannes Tralla küsis Kiigelt, kas see oli siiras vabandus. "Ma arvan, et fakt, et ta vabandas, on kindlasti kaalukas. Kõigi kolme koalitsioonierakonna huvi on see, et selliseid olukordi, kus üks, teine või kolmas osapool üldse peab vabandama või peab hakkama selgitama mõtteid ja sõnu, selliseid olukordi on mõistlikum vältida," lisas Kiik.