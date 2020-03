Kiik: üldine kogukonna nakatumine pole 15%, testimise laiendamine teeb pildi paremaks

Kuna terviseamet on viimastel päevadel teatanud, et kitsendab oluliselt koroonaviiruse testimist ehk keskendub selgelt riskirühmadele ja konkreetsete sümptomitega isikute testimisele COVID-19 viiruse suhtes, on tekkinud selgeid muresid, et kuidas valitsus saab edaspidi õigete meetmete rakendamiseks ning viiruse tegeliku leviku hindamiseks adekvaatseid andmeid.

Kui testitakse vaid üht rühma, siis ei peegelda saadud vastused kindlasti viiruse levikut tervikuna ja seega pole ju näiteks võimalik öelda, kas on vaja uusi meetmeid või millal võiks hakata piiranguid vähemaks võtma.

Valitsuse pressikonverentsil uuris Delfi, kuidas sellise pildi hoidmisega valitsusel on ja kas on mingi mudel, mis aitab siis hinnata viiruse levikut riigis tervikuna?

Sotsiaalminister vastas, et lisaks teaduslikule testimisele kõrvutatakse koroonaviiruse leviku arengut varasematel aastatel teada olnud respiratoorsete viiruste raporteerimisega.

„Toetume väga palju enda tervise statistikale. Ehk siis me teame kui palju on nädalas keskmiselt erinevate respiratoorsete haiguste kõnesid, testimisi, tuvastamisi. On see läbi perearstide, häirekeskuse või haiglate, siis teame, et hinnanguline maht on nädalas kuskil 3500 ja 4000 juures. See on tavapärane ka gripihooaegadele ja pole siin suurt tõusu tuvastatud,“ seletas Kiik.

Nakatunuid pole 15% elanikest

Teiseks pooleks on siiski ka konkreetsetele koroonatestidele saadud positiivsete vastuste hulk. „Meie testimine on väga selgelt meditsiinilest näidustatud juhtudel ja nende tulemused on andnud umbes 15% nakatunuid, see number on seetõttu, et oleme väga selgelt fokuseerinud neile, kelle puhul on tõenäosus kõige suurem,“ rääkis Kiik suhteliselt suure testimise abil saadud nakatunute osakaalu kohta.