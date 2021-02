Kiik: teadusnõukoja liikmete kaitsmiseks töötati välja eraldi meetmed

Sel teemal arutati täna valitsuse istungil, kuid Kiik on sellest eraldi eraldi rääkinud kanii siseministri Kristian Jaaniga kui ka PPA peadirektori Elmar Vaheriga.

"Teadusnõukoja liikmete kaitsmiseks on võetud tarvitusele vajalikud meetmed ja mul on väga suur usk politsei- ja piirivalveametisse, et seeläbi on võimalik korduvrünnakuid ja täiendavaid riske ennetada," ütles Kiik "Ringvaate" stuudios.

Minster kinnitas, et PPA on teadusnõukogu liikmetega vestelnud ja välja töötanud vajalikud usaldusmeetmed, mille detaile Kiik ei kommenteerinud.

Kiik lisas, et on isegi saanud ähvardava sisuga kirju ja sõnumeid ning kutsus kõiki inimesi üles suhtuma kriitiliselt sotsiaalmeedias levitatavatesse sõnumitesse.