Kui varasemalt on olnud aegu, kus iga nädal lisandub 20-30% rohkem nakatunuid ja mõni nädal lausa kaks korda rohkem, siis eelmisel nädalal oli nakatumise kasvutrend 8,5 protsendi juures, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Nakatumise kasvukiiruse languse jätkudes nii nagu ta on seda teinud peale viimaste piirangute kehtestamist, on seega lootust, et nakatumiskordaja R0 langeb alla ühe.

Kui kordaja peaks aga jälle olulist kasvutrendi näitama, võib uus aasta alata nii nagu kevadine eriolukord, kus piirangute tõttu polnud väljaspool kodu palju teha.