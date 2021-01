Kiik koalitsioonileppest: olulisemad otsused olid lisaraha pensionisüsteemi ja Rail Balticu ehitamisega jätkamine

Keskerakond toob loodavasse valitsusse kaks uut nägu - suursaadiku Eva-Maria Liimetsa välisministriks ning Põhja prefekti Kristian Jaani siseministriks.

Keskerakonna aseesimehe Tanel Kiige sõnul on Keskerakonna jaoks oluline, et ministrid jagaksid oma valdkonda. "Kui me räägime nii välispoliitikast kui siseturvalisusest, siis siin on oluline teatava järjepidevuse hoidmine, juba olemasolevate poliitikate edasiviimine," ütles Kiik. "Kahtlemata mõlemad ministrid, nii saadik Eva-Maria Liimets kui Põhja prefekt Kristian Jaani kindlasti annavad edasi justnimelt seda sõnumit, et nii välispoliitika kui siseturvalisus on kindlalt hoitud ja edasi viidud, neil on vastav professionaalsus ja kogemus".

Kiige sõnul liituvad mõlemad kandidaadid mõne aja pärast erakonnaga.

Mailis Reps ütles Keskerakonna volikogule koalitsioonilepingut tutvustades, et oli punkte, kus Reformierakond pidi 10 sammu tagasi astuma. Mis olid Keskerakonna jaoks suuremad võidud koalitsioonilepingu koostamisel?

"Keskerakonna jaoks on kahtlemata oluline lisaraha suunamine pensionisüsteemi . Samuti tervishoiuvaldkonnas solidaarse tervishoiusüsteemi arendamine. Haigekassa puudujäägi jätkuv korvamine, mis on eelmise valitsuse poolt algatatud, riigieelarve strateegias kokku lepitud," sõnas Kiik. "Võime [lepinguga] ilusti rahule jääda, seal ei ole selliseid punkte, millega Keskerakonna valijad ei saa nõustuda."

Oluliste ja konkreetsete punktidena tõi Kiik välja erakorralise pensionitõusu ja keskmise pensioni maksuvabaks muutmise, Rail Balticu ehitamisega jätkamise, Euroopa Liiduga Tallinna Haigla rahastamise läbirääkimistega jätkamise ning neljarealiste teede ehitamisega edasi minemise.

Kiige sõnul ei leppinud erakonnad presidendikandidaati kokku, need arutelud seisavad alles ees.