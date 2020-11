Kiik: haiglaravi vajavate inimeste arv võib juba sel nädalal üle 200 tõusta

Tanel Kiik rääkis ERR-ile, et haiglaravi vajaduse kohta tehtud prognoosid ulatuvad kaugele, kuid nende täpsus sõltub sellest, millised meetmed on kasutusele võetud ja kuidas neid täidetakse.

"Kindlasti haiglaravil olevate inimeste arv tõuseb üle 200 COVID-19 patsientide mõttes, tõenäoliselt juba sel nädalal, hiljemalt järgmisel. Küsimus on selles, kas ta jääb 200 ja 300 vahele pidama, mis annab veel võimaluse jätkata plaanilist ravi ja mingi hetk hakkab siis langema, või kui ta tõuseb sealt edasi, siis on juba tõsiselt kriitline olukord, kus tuleb plaanilist ravi ehk igapäevaseid raviteenuseid inimestele oluliselt piirata, mis toob kaasa ka laiaulatuslikud mõjud rahvatervisele," selgitas minister.

"Seda tahaks tõesti vältida ning seetõttu me piiramegi võimalikult palju tegevusi muudes eluvaldkondades, on see meelelahutus, on see avalikud üritused, samamoodi kõikvõimalikud koosviibimised, mis hetkel on n-ö vastunäidustatud. Praegu on aeg, kus tuleb veeta maksimaalselt aega pereringis, väikestes töökollektiivides, võimalusel kaugtööd tehes, mitte pidutsedes, mitte välismaal käies, kindlasti rahvarohketes kohtades, ühistranspordis distantsi hoides ja maski kandes," lisas ta.

Kiige sõnul ongi valitsuse olulisim sõnul praegu see, et inimesed kannaksid maski või kataksid muul viisil suu ja nina ning hoiaksid teistega distantsi.

Need inimesed, kes keelduvad maski kandmast ilma, et see oleks põhjendatud, võivad saada trahvi, kuigi Kiige sõnul ei ole see valitsuse eesmärk.

"Ma arvan, et praegu pole koht, kus näidata üles oma ükskõiksust riigi ja teiste suhtes. Praegu on aeg, kus me kõik peame pingutama, et viiruse levik saada pidama, et vältida ühiskonna laussulgemist nagu oleme näinud mitmel pool Euroopas ja siinsamas Baltimaades," ütles ta.

