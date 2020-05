Kiik EKRE-le: Saaremaa võrkpallimängu osas soovituste andmisel pole terviseameti esindajaid survestatud

20. aprill. ETV saade Esimene stuudio. Külaliseks on siseminister Mart Helme, kes ei välista saates, et rahvusvahelise võrkpallivõistluse korraldamine Saaremaal ajal, kui otsus avalikkuses juba kõvasti kriitikat sai, oli korraldatud võrkpalliliidu presidendist Hanno Pevkuri kui endise siseministri telefoniõigust ära kasutades, saades oma mõjuvõimuga kätte vajaliku loa terviseametist.

Helme kinnitas saates, et nad (EKRE) ei löö reformierakondlasest Pevkurit risti aga nad tahavad selgust saada, kes andis mis loa, kes kooskõlastas, kas toimus telefoniõigus. “Teeme selle asja selgeks, siis on õhk puhas,” ütles Helme.

Samal päeval oli EKRE fraktsiooni liige, riigikogu majanduskomisjoni kuuluv Kai Rimmel saatnud kirjaliku küsimuse sotsiaalminister Tanel Kiigele pealkirjaga “Terviseameti ja Saaremaa vallavalitsuse võimalikust mõjutamisest”. Rimmel esitas kaheksa küsimust, kuid läbi kumas soov saada teada, kas Hanno Pevkur survestas terviseametit 4.-5. märtsil Kuressaares toimuvateks mängudeks luba andma.

“Avalikkuses on Eesti Võrkpalliliidu esimees Hanno Pevkur väitnud, et kui Terviseamet oleks soovitanud Eesti-Itaalia klubide kohtumise ära jätta, oleks mängudele pidurit tõmmatud. Pevkuri väidete kohaselt ei teinud Terviseamet mängule takistusi. Meieni on jõudnud info, et Hanno Pevkur on survestanud otsustajaid 4.-5. märtsil Kuressaares toimuvateks mängudeks luba andma,” kirjutas Rimmel.

Sellega seoses soovis Rimmel sotsiaalminister Tanel Kiigelt vastuseid küsimustele:

1. Kui oli teada, et Põhja-Itaalia kuulutati 26. veebruaril koroonaviiruse riskipiirkonnaks, miks Terviseamet 1. märtsil Itaalia-Eesti võrkpallimatši pidamiseks loa andis?

2. Miks vastas Terviseamet Saaremaa vallavalitsusele pühapäeval?

3. Miks oli Terviseameti 2. märtsil antud vastus A’ Le Coqi tehasele vastupidine sellega, mis anti Saaremaa vallavalitsusele, ehkki Tartusse tulema pidanud 4-5 itaallasega kaasnenud oht oli hoopis väiksem kui Saaremaa võrkpallimatši puhul?

4. Kas vastab tõele, et Hanno Pevkuri ja Terviseameti esindajate vahel toimus kohtumine, kus esimene survestas Terviseametit 4.-5. märtsil Kuressaares toimuvateks mängudeks luba andma?

5. Mis oli eelmainitud kohtumise sisu? Mis oli Pevkuri sõnum Terviseametile?

6. Kas Terviseametit üritati mõnel muul moel survestada 4.-5. märtsi võrkpallimängudeks luba andma?

7. Kes survestas Saaremaa vallavolikogu esimeest, et mängud toimuksid?

8. Kes veenis Saaremaa vallavanemat, et mängud toimuksid?