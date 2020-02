KFC kanatiibu söönud peapiiskopile jäi südant torkima restorani võõrkeelne interjöör. On's olukord sedavõrd hull?

Kolmveerand tunnikest kogu teenuse peale kulutanud Viilma märkis facebook'i postituses, et kanaämbrit oodates polnud tal muud teha, kui restoranis ringi piielda. See, mis vastu vaatas, polnud tema silme jaoks meeldiv: seinu katvad huvitavad võõrkeelsed jutupajatused on ju paljudele arusaamatud!

” Me ei tohi leppida kanatiibade vürtsika maitse varjus toimuva hiiliva lugupidamatusega Eesti kultuuri, meie pärandi ja eesti keele vastu.

"Kuidas suhtuksid kliendid näiteks sellese, kui Maxima poeketi kauplustes olevad reklaamtahvlid ja plakatid oleksid kõik leedukeelsed," mõtiskles Viilma, lisades näiteid ka lätikeelsest Lidost ja koreakeelsest autopoest. Tema hinnangul ei piisa sellest, et restoranis on kirjutatud suurelt eestikeelsena vaid "TELLI" ja "SAA KÄTTE".

"Hoolimata sellest, et KFC krõbedad ja vürtsikad kanatiivad maitsevad paljudele meie seast väga ning kaks juba Eestis tegutsevat KFC restorani on ülimalt populaarsed, ei tohi me leppida kanatiibade vürtsika maitse varjus toimuva hiiliva lugupidamatusega Eesti kultuuri, meie pärandi ja eesti keele vastu. Just seda lugupidamatust esindavad ainult ingliskeelsed tekstid KFC restorani seintel," põrutas Viilma saabuva vabariigi aastapäeva kontekstis, mil keele ja kultuuri kaitse on tavasest kõrgema tähelepanu all.