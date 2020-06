Keskööl saadi tulekahju levik Pärnumaa rabas kontrolli alla

Päästeameti poolt mõni minut enne keskööd saadetud teate järgi teostatakse kustutustöid neljas erinevas töölõigus. "Hetkel on tuul veidi vaibunud ja tule levimine aeglustunud. Kustutustöid jätkatakse nii kaua, kui ööpimedus vähegi võimaldab. Öösel kustutustööd katkestatakse ning jätkatakse taas varahommikul," seisis ameti pressiteates.

Kui pühapäeva õhtul kell pool kaheksa mõõdeti Põhja-Pärnumaa vallas Maima külas toimuva rabapõlengu suuruseks 45 hektarit, siis tund enne südaööd juba 84 hektarit.

Pärast südaööd teatas päästeamet Twitteris, et tule levik on nüüd kontrolli all.

Kell 00.13 saadi tulekahju levik Maima rabas kontrolli alla. Tuli enam edasi ei levi ning nüüd kustutatakse ja otsitakse veel tulepesi. Järelkustutustöid teostatakse veel ka homme. #rabapõleng — Päästeamet (@paasteamet) May 31, 2020

Maima rabapõlengu kustutamine on maastiku tõttu väga keeruline ning võtab seetõttu aega ja paneb päästeameti kinnitusel proovile ka tehnika. Põlengupiirkonda saabudes sattus nimelt õnnetusse Haapsalu päästekomando konteinerveok, mis transportis rabasse maastikukustutusmasinat. Keerulise maastiku ning pehme teeperve tõttu kaldus veok kraavi ja vajus katusele. Juht õnnetuses vigastada ei saanud.

Eile pealelõunal süttis Pärnumaal turbaraba. Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 15.32. Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada.