Kesklinna valitsus kutsub ilutulestiku asemel raha annetama

„Meie heategevuskampaanial on nagu varasematelgi aastatel kaks eesmärki: säästa keskkonda ja toetada abivajajaid. Esimese eesmärgi heaks kutsume kõiki tallinlasi loobuma eraviisilise ilutulestiku tegemisest, sest see võib vigastada ja traumeerida nii inimesi kui ka koduloomi," selgitas kampaania mõtet Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Ilutulestik mõjub Sveti väitel halvasti ka keskonnale, kuna tihti jäetakse ilutulestiku jäätmed koristamata. Palju mõistlikum on tema hinnangul mitte kulutada raha pürotehnikale ja annetada hoopis Tallinna lastehaigla toetusfondile lastereanimobiili soetamiseks.

Lastereanimobiil kutsutakse lisaks tavakiirabile appi lastega seotud kriitilises olukorras. Viimasel viiel aastal on selliseid juhtumeid Tallinna lastehaiglas olnud 1250. Peale selle kasutatakse reanimobiili vastsündinute transpordil lastehaiglasse. Auto varustus peab tagama intensiivravi osakonnaga samaväärsed võimalused. Lastereanimobiili maksumus koos kõigi vajalike seadmetega on ligikaudu 200 000 eurot.

Toetamaks reanimobiili soetamist piisab helistamisest annetustelefonile, valides sõltuvalt soovitud toetussummast kolme numbri vahel: numbril 900 7705 helistades on toetussumma 5 eurot, numbril 900 7710 saab toetada 10 euroga ning valides 900 7715 on annetus 25 eurot.

„Väga paljude inimeste jaoks on ilutulestik siiski lahutamatu osa uue aasta vastuvõtmisest. Just seetõttu kutsume tähistama vana aasta lõppu turvaliselt 31. detsembril Vabaduse väljakul, kus kell 22 algab traditsiooniline kontsert ja südaööl professionaalide korraldatud ilutulestik. Rõhutan, et Vabaduse väljakul on rakendatud kõiki turvameetmeid ja sinna ei lasta inimesi oma jookidega ning samuti on keelatud kaasa tuua pürotehnikat,“ lisas Svet.