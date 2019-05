Kesklinn otsib uusi prügiurnidele asukohti

Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul on linnaosa valitsuseni korduvalt jõudnud elanike arvamus selle kohta, et Tallinna kesklinnas on liiga vähe prügikaste. "Seepärast tahame teada Kesklinna elanike arvamust, kuhu tuleks prügikaste täiendavalt paigaldada, et meie linn näeks välja puhtam ja inimestel oleks ühtlasi mugavam," ütles Svet.

"Ettepanekuid kogume 27. maini ja neid on tulnud juba palju, mis kinnitab teema olulisust elanike jaoks. Suvel analüüsime elanikelt saadud tagasisidet ja loodame esimesi uusi prügikaste hakata paika panema juba sügise algusest," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Ettepanekuid saavad Kesklinna elanikud esitada nii spetsiaalsel vastuselehel, mis ilmus eelmisel nädalal linnaosalehes, kui ka Kesklinna valitsuse Facebooki lehel või e-aadressil kesklinn@tallinnlv.ee.

Disainibüroo Iseasi analüüsis eelmisel aastal linnamööbli kasutust Tallinnas ja sõnastas soovitusi, mida on kavas täiendavate prügiurnide paigaldamisel samuti arvesse võtta. Näiteks tõi analüüs välja, et prügikastide sagedus sõltub jalakäijaliikluse tihedusest ja kulgemise kiirusest: kergliiklusteel võiks neid olla harvemini, jalutusteedel tihedamalt. Samuti tõdeti, et kasutaja eelistab tihedamalt paigutatud väiksemaid prügiurne suurematele ja harvemini paiknevatele.