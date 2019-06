Keskkonnaministrid arutavad järgmisi samme kliimastrateegia vastuvõtmisel

Alates 2016. aastast vaatab Euroopa Komisjon iga kahe aasta tagant üle liikmesriikide keskkonnapoliitika ja õigusaktide rakendamise olukorra ning teeb kindlaks puuduste põhjused. Euroopa Komisjoni hinnangul võib ELi keskkonnaalaste õigusaktide igakülgne rakendamine aidata ELi majandusel säästa tervishoiu- ja keskkonnakuludelt ligi 55 miljardit eurot aastas.

2019. aasta aruannetest selgub, et jäätmetekke vältimine on kõigis liikmesriikides jätkuvalt suur probleem. 14 liikmesriigi, sh Eesti puhul on oht, et 2020. aastaks seatud olmejäätmete ringlussevõtu eesmärki ei saavutata.

Eesti puhul tuuakse positiivsena välja, et Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub häid võimalusi keskkonnaprojektidesse investeerimiseks ning Eestil on ühed ELi kõige terviklikumad tegevuskavad Natura 2000 alade rahastamise tagamiseks.

Euroopa Komisjon soovitab Eestil kiirendada kõigi majandussektorite üleminekut ringmajandusele, investeerida liigiti kogumise ja ringlussevõtu võimekusse, vähendada energeetikasektori ning kodulinnu- ja seakasvatuse vee- ja õhusaastet ning nitraadireostust.

Vee taaskasutus

Vee taaskasutuse miinimumnõuete määruse eelnõu eesmärk on tagada, et veenappuse tõttu põllumajanduses kastmiseks kasutatav heitvesi on ohutu. Eelnõuga sätestatakse taaskasutatavale heitveele kvaliteedi miinimumnõuded. Eesti tootjad kasutavad kastmisveena pinna- või põhjavett, sestap Eestit määrus otseselt ei puuduta. Küll aga on Eesti jaoks oluline, et sisseostetavatel põllumajandustoodetel oleks tagatud toiduohutuse nõuded.