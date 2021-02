Keskkonnaminister ümberpumpamistest: kogu aeg ei saa mängida "Ehk ei teki loodusele kahju" mängu

Kohapeal käisid tegevust inspekteerimas nii keskkonnaministeeriumi, keskkonnainspektsiooni ning politsei- ja piirivalveameti ametnikud. Keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakonna peainspektori Kuldar Rikma sõnul rikkumisi ei täheldatud. Lisaks võeti kontrollproovi kaubast ning tehti täiendav väävlikontroll.

"Kõik veendusid, et õnneks selles protsessis ei tekkinud kahju loodusele, aga ma arvan, et see ei ole mõistlik, et me mängime kogu aeg seda "Ehk ei teki loodusele kahju" mängu. See ei ole lihtsalt pikas perspektiivis jätkusuutlik," arvas Mölder. Ta lisas: "Võtke ükskõik, milline teine mere ääres olev Euroopa riik. STS-tegevus ei ole keelatud, aga küsimus on, kas see on soodustatud. Ei ole! See filter seal vahel on oluliselt tihedam, eelkõige majandus-maksundusküsimuses."

Jaanuaris toimus Paldiski D-ankrualal kaks ja veebruaris üks STS-operastioon. Politsei- ja piirivalveamet kinnitas, et selleks aastaks ei ole rohkem ühtegi STS-operatsiooni luba väljastatud.

Viimastel nädalatel on meedia kajastanud, et Pakri saarte juures olevat ankruala kasutatakse selleks, et ühelt tankerilt teisele laadida keskkonnaohtlikke naftasaadusi.

STS tegevus on pigem erakordne ja tähendab, et merel laetakse ühelt laevalt teisele ühe ohtlikku kaupa - nagu näiteks naftasaadusi.