Keskkonnaminister Rene Kokk lahkub ametist

„Mul on kahju ministrina alustatut pooleli jätta, aga pean mõtlema oma tervisele ja perekonnale,” sõnas Rene Kokk. „Arstid on andnud mulle väga selge sõnumi, et pean elukorraldust muutma, tempot mõnevõrra maha võtma.”

Pärast ministriametist lahkumist siirdub Rene Kokk riigikokku.

Rene Kokk valiti 2019. aastal riigikokku Harju- ja Raplamaa piirkonnast, kus ta kogus 1458 häält. Alates 29. aprillist 2019 ehk Jüri Ratase teise valitsuse algusest on ta keskkonnaministri ametit pidanud.