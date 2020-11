Keskkonnaminister Rene Kokk lahkub ametist

„Mul on kahju ministrina alustatut pooleli jätta, aga pean mõtlema oma tervisele ja perekonnale,” sõnas Rene Kokk. „Arstid on andnud mulle väga selge sõnumi, et pean elukorraldust muutma, tempot mõnevõrra maha võtma.”

Pärast ministriametist lahkumist siirdub Rene Kokk riigikokku.

Rene Kokk valiti 2019. aastal riigikokku Harju- ja Raplamaa piirkonnast, kus ta kogus 1458 häält. Alates 29. aprillist 2019 ehk Jüri Ratase teise valitsuse algusest on ta keskkonnaministri ametit pidanud.

Kokk on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige alates 2014. aasta detsembrist.

EKRE esimees Martin Helme postitas sotsiaalmeedias, et oleks soovinud Koka jätkamist keskkonnaministrina, kuid omavahelises vestluses jõuti ühisele arusaamisele, et tervis on tööst tähtsam.

"Oleksin soovinud, et ta jätkanuks oma kohal, sest ta on teinud väga head tööd," teatas Helme.

Ratas: Koka lahkumine on isiklik küsimus

Peaminister Jüri Ratas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et on Rene Kokaga rääkinud, viimane oli talle kinnitanud, et on konsulteerinud arstidega, peab valitsuse töötempot ja koormust suureks ning avaldanud soovi selle nädala lõpus ametist lahkuda, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Tubli mees. Ta on ministrina teinud head tööd ja meil on keskkonna alal ühiseid nägemusi, näiteks Euroopa kliimaneutraalsus," tunnustas Ratas Kokka tehtud töö eesti, lisades, et lahkuvalt ministrilt tuli palju uusi algatusi, nagu ringmajandus ja elurikkus. Ratas avaldas lootust, et EKRE leiab Koka asemele uue tubli inimese.

Küsimuse peale, kas lahkumine võib olla seotud metsanduse arengukava toppamisega, jäi Ratas varem öeldu juurde, et tema teada lahkub Kokk isiklikel põhjustel ja selleks on tema tervis.