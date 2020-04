Keskkonnaministeerium soovitab eriolukorras käituda prügiga tavapärasest teistmoodi

Keskkonnaminister Rene Kokk e-kohtus sel ja eelmisel nädalal Eesti jäätmevedajate ning -organisatsioonidega, et uurida, kuidas on valitsev eriolukord mõjutanud nende igapäevast tööd ning millist abi saab osutada keskkonnaministeerium. „Jäätmetest peab saama lihtsasti vabaneda ka praeguses olukorras, kuid seda oma ja teiste tervist ohtu panemata. Tekkivad jäätmed tuleb koguda selliselt, et need ei ohustaks kuidagi ka konteinereid tühjendavaid autojuhte ega jäätmete käitlejaid,“ ütles keskkonnaminister.

Üks lihtsamaid viise kaitsta jäätmetega töötajaid on oma võimaliku nakkusohuga jäätmed sulgeda kindlalt kilekotti ning visata segaolmejäätmete hulka. Eramajaomanikel palutakse konteinerid aga veopäeval lükata aiast välja, et jäätmevedaja saaks neid tühjendada võimalikult kontaktivabalt.

„Kohtumistest selgus ka see, et viimaste nädalate jooksul täituvad pakendikonteinerid tavapärasest kiiremini,“ kommenteeris keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „Samuti on suvekodude taasavastamised ja ülearusest ajast tingitult hoogustunud kodused remonditööd viinud ehitus-lammutusjäätmete rohkusele.“ Asekantsler lisas, et paraku on viimased tihtilugu asetatud lihtsalt teiste konteinerite kõrvale maha, lootuses et need sealt minema viiakse. „Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb viia jäätmejaama või tellida jäätmevedajalt nende äraveoks konteiner. Noid ei tohi viia pakendikonteineritesse ega nende kõrvale ka eriolukorras.“